Kerkük'te Yangın Riski Taşıyan 80'den Fazla İş Yeri Kapatıldı

Güncelleme:
Irak'ın Kerkük kentinde, son bir ayda yapılan denetimlerde yangın güvenliği yetersizliği nedeniyle 80'in üzerinde alışveriş merkezi ve katlı işyeri kapatıldı. Denetimlerin arttığı belirtilirken, kapatılan iş yerleri, gerekli tedbirler alınana kadar kapalı kalacak.

Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir ayda sivil savunma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yangın ve diğer afetlere karşı dayanaklı olmadığı tespit edilen 80'in üzerinde alışveriş merkezi ve katlı işyerinin kapatıldığını söyledi.

Yaklaşık bir buçuk ay önce Kut kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği yangının benzerinin yaşanmaması için sıkı denetimlerin artırıldığını belirten Yayçılı, Kerkük Valiliği, Sivil Savunma Müdürlüğü ve Polis Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bir denetim komisyonu kurulduğunu aktardı.

Komisyonun bir aydan beri kent merkezi ve tüm ilçe ve kasabalardaki alışveriş merkezleri, otel, işyeri ve katlı binalarda sıkı denetimin yaptığına dikkat çeken Yayçılı, kapatılan yerlerin gereken tedbirleri ve talimatları yerine getirene kadar kapalı kalacağını kaydetti.

Irak'ın Kut şehrinde 17 Temmuz'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 61 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Irak hükümeti, yangından dolayı ülkede 3 günlük resmi yas ilan etmişti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
