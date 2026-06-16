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Kerküklüler, 40 yıllık Dünya Kupası hasretinin ardından milli takım maçlarını heyecanla takip ediyor

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Irak'ın Kerkük kentinde halk, 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımın maçlarını dev ekranlardan izliyor. Iraklılar, zorluklara rağmen takımlarına güveniyor ve bu katılımı büyük bir moral kaynağı olarak görüyor.

Irak'ın Kerkük kentinde, ülke milli takımının da mücadele ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını heyecanla takip ediyor.

Irak milli takımının yaklaşık 40 yıllık dünya kupası hasretinin ardından katıldığı kupa maçlarını Kerküklüler, kafe ve kentin birkaç noktasında kurulan dev ekranlardan izlemeye çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Kerküklü İbrahim Cevdet, tüm zorluklara rağmen Irak milli takımının başarısından umutlu olduğunu söyledi.

Irak milli takımının dünya futbol devleri karşısında büyük başarı elde etmeyebileceğini ancak uzun yıllar sonra katılmasının bile kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Cevdet, "Umutluyuz, milli takımımıza güveniyoruz. Ülkemizin spor dünyasındaki eski yerini alacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Iraklıların on yıllardır zor süreçlerden geçtiğini hatırlatan Visam Abdülhamid ise son yıllarda özellikle güvenlik açısından istikrara kavuşan Irak'ın böyle bir uluslararası müsabakaya katılmasının Iraklılar için büyük bir moral olduğunu söyledi.

"40 yıl sonra ülke için büyük bir şans"

En son çocukken Irak Milli Takımının dünya kupasına katıldığını hatırladığını aktaran Abbud el-Bağdadi, "40 yıl sonra milli takımımızın dünya kupasına katılmasının ülkemiz için büyük bir şanstır."dedi.

Irak milli takımının dünya devleri karşısında zorlu bir mücadele vereceğini belirten Bağdadi, her şeye rağmen milli takımın yanında olduklarını ve son maça kadar destekleyeceklerini söyledi.

Iraklı Muhammed Necat da uzun yıllar sonra Irak milli takımının dünya kupasına katılması kendileri için sürpriz olduğunu ve toplum olarak milli takımlarına güvendiğini söyledi.

Bu dünya kupasının sürprizlerle dolu olduğunu tahmin ettiğini dile getiren Necat, Irak milli takımının güzel sürprizlerden nasip almasını temenni etti.

Irak Milli Futbol Takımı en son 1986 yılındaki dünya kupasına katılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
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