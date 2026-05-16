Kerkük Havalimanı'ndan gece uçuşlarına başlanacak

Irak'ta yaklaşık 4 yıl önce açılan Uluslararası Kerkük Havaalanı'ndan 23 Mayıs'tan itibaren gece uçuşlarının başlayacağı duyuruldu.

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, limanın hizmet kalitesini artırma ve performansı geliştirme kapsamında söz konusu gece uçuşlarının başlatılacağını belirtti.

Bu sayede günlük uçuş sayısının artırılması ve yolculara günün her saatinde daha esnek seyahat seçeneklerinin sunulmasının hedeflendiğini aktaran Samed, gece uçuşlarına ilişkin teknik ve idari hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye'ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.