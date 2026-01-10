Çarşamba Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Çakır seçildi

Çarşamba Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Kerim Çakır getirildi.

Çarşamba Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Çakır, tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde Çakır, kullanılan 74 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Ahmet Bayraktar, Uğur Güneş, Murat Akbay, Veysel Aslan, Mustafa Bozdemir ve Ekrem Yıldız'dan oluştu.

Çakır, odalarının yıllardır esnafın haklarını savunduğunu ve en güçlü temsilcisi olduğunu belirterek, "Esnaflarımızın sesinin güçlü çıkması sizlerin şahsımıza verdiğiniz desteğin eseridir. Sizlerin desteği ile odamızı güçlü hale getirdik ve yine sizlerin desteği ile odamızı daha da güçlü hale getireceğiz." dedi.

Genel kurula Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya ile siyasi parti temsilcileri, meslek odası başkanları ve oda üyeleri katıldı.