Haberler

Çarşamba Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Çakır seçildi

Çarşamba Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Çakır seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Kerim Çakır, 74 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Çakır, odanın esnaf haklarını savunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Çarşamba Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Kerim Çakır getirildi.

Çarşamba Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Çakır, tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde Çakır, kullanılan 74 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Ahmet Bayraktar, Uğur Güneş, Murat Akbay, Veysel Aslan, Mustafa Bozdemir ve Ekrem Yıldız'dan oluştu.

Çakır, odalarının yıllardır esnafın haklarını savunduğunu ve en güçlü temsilcisi olduğunu belirterek, "Esnaflarımızın sesinin güçlü çıkması sizlerin şahsımıza verdiğiniz desteğin eseridir. Sizlerin desteği ile odamızı güçlü hale getirdik ve yine sizlerin desteği ile odamızı daha da güçlü hale getireceğiz." dedi.

Genel kurula Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya ile siyasi parti temsilcileri, meslek odası başkanları ve oda üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Canlı anlatım! Dev fark açılıyor

Kıran kırana maçta Galatasaray'a soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Fırtınada zor anlar: Uçmamak için trafik direğine tutundular

Yürüyebilene aşk olsun! Canını seven trafik lambasına tutundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Dev finale damga vuran pozisyon

Dev finale damga vuran pozisyon
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Taraftarlar şokta! Okan Buruk'tan 11'de büyük sürpriz