Kepez'de 65 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 65 milyon lira değerinde kaçak çay, kozmetik ve temizlik ürünleri ile sahte etiketler ele geçirildi. Operasyonda, 21 ton kaçak çay ve binlerce kaçak kozmetik malzemesi bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde T.S.S. ve T.S. isimli şüphelilerin kullandığı depoda kaçak kozmetik ürünleri üretildiği ve sahte ürünlerin satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada 21 ton kaçak çay, 4 bin 235 adet kaçak kozmetik malzemesi, 12 bin kilogram temizlik ürünü, 14 bin kilogram kozmetik ürünü, 2 sahte etiket basma makinesi, 1 dolum makinesi, 1 milyon 225 bin çeşitli markalara ait sahte ürün etiketi ile 1 milyon 560 bin çeşitli markalara ait sahte boş ürün kutusu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 65 milyon lira olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili işlem tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
