Kenya ve Çin Arasında 20 Ticaret Anlaşması İmzalandı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesi ile Çin arasında 20 ticaret anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Çin'e ziyarette bulunan Ruto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kenya-Çin stratejik ortaklığının kalıcı ve insan merkezli olmasının yanı sıra somut, etkili ve sürdürülebilir karşılıklı kazançlar sunmaya devam ettiğini belirtti.

Ruto, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile yaptıkları görüşmede, ekonomilerinin çeşitli sektörlerini destekleyecek 20 ticaret anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.

Çin'in taahhütlerini, Kenya'nın ekonomisini büyütme, gençleri için istihdam yaratma ve kullanılmayan kaynaklarını ortaya çıkarma çabalarına verdiği kararlı desteğin bir kanıtı olarak değerlendiren Ruto, Çin Devlet Başkanı Şi ile Küresel Güney ülkeleri arasında birlik ve işbirliğini teşvik etme, uluslararası platformlardaki varlığını artırmaya devam etme konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.