İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Kenya ve Çin Arasında 20 Ticaret Anlaşması İmzalandı

Kenya ve Çin Arasında 20 Ticaret Anlaşması İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Çin ile yapılan görüşmelerde 20 ticaret anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Ruto, bu anlaşmaların iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçleneceğini vurguladı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesi ile Çin arasında 20 ticaret anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Çin'e ziyarette bulunan Ruto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kenya-Çin stratejik ortaklığının kalıcı ve insan merkezli olmasının yanı sıra somut, etkili ve sürdürülebilir karşılıklı kazançlar sunmaya devam ettiğini belirtti.

Ruto, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile yaptıkları görüşmede, ekonomilerinin çeşitli sektörlerini destekleyecek 20 ticaret anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.

Çin'in taahhütlerini, Kenya'nın ekonomisini büyütme, gençleri için istihdam yaratma ve kullanılmayan kaynaklarını ortaya çıkarma çabalarına verdiği kararlı desteğin bir kanıtı olarak değerlendiren Ruto, Çin Devlet Başkanı Şi ile Küresel Güney ülkeleri arasında birlik ve işbirliğini teşvik etme, uluslararası platformlardaki varlığını artırmaya devam etme konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.