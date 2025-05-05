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Kenya Devlet Başkanı Ruto'ya Mitingde Ayakkabılı Saldırı

Kenya Devlet Başkanı Ruto'ya Mitingde Ayakkabılı Saldırı
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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Migori bölgesinde düzenlediği mitingde hayat pahalılığı ile ilgili konuşurken ayakkabılı bir saldırıya uğradı. Kalabalıkta artan öfke ve ekonomik baskılar nedeniyle Ruto, halkın tepkilerini dinleyeceğini açıkladı.

- Kenya Devlet Başkanı Ruto'ya ayakkabılı saldırı

NAİROBİ - Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Migori bölgesinde düzenlediği bir mitingde kendisine doğru fırlatılan ayakkabıyı koluyla engelledi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hayat pahalılığı ve ekonomik baskılar nedeniyle halkın öfkesi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Migori bölgesinde düzenlediği bir mitingde hayat pahalılığıyla ilgili yaptığı bir konuşma sırasında ayakkabılı saldırıya uğradı. Ruto mitingde "Gübre fiyatlarını düşürüyoruz dedik, doğru mu yanlış mı?" sözlerini sarf ettiği esnada kalabalıktan birinin kendisine fırlattığı ayakkabıyı koluyla savuşturdu.

İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kenya'da ekonomik huzursuzluk

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, göreve geldikten sonra mali reformlar vaat etmiş ve dış borçlanmaya olan bağımlılığı azaltmak için vergi artışlarının gerekli olduğunu savunmuştu. Ancak bu politikalar, özellikle genç nüfus arasında büyük tepkilere neden olmuş ve yasa tasarısına karşı protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Ülke çapında şiddet olaylarına dönüşen protestolarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı. Eylemlerin ardından Devlet Başkanı Ruto, "Yüksek sesle bu yasa tasarısını istemediklerini ifade eden Kenya halkını yakından dinledikten sonra geri adım atmaya karar verdim. Tasarıyı imzalamayacağım ve daha sonra geri çekilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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