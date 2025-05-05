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Kenya'da Futbol Maçı Öncesi Şiddet: 70 Yaralı

Kenya'da Futbol Maçı Öncesi Şiddet: 70 Yaralı
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Kenya Premier Ligi'nde oynanacak bir maç öncesi stadyumda çıkan kargaşada 70'ten fazla taraftar yaralandı. Olaylar sırasında panik yaşandı ancak resmi açıklamalara göre can kaybı yok.

NAİROBİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Kenya'da pazar günkü Kenya Premier Ligi karşılaşması öncesinde stadyumda yaşanan şiddet olaylarında 70'in üzerinde futbol taraftarı yaralandı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaklaşık 310 km uzaklıktaki bir batı Kenya kasabası olan Kisii'de bulunan 5.000 kişilik Gusii Stadyumu'nda, Shabana Futbol Kulübü'nün ev sahipliğinde yerel şampiyon ve rekortmen Gor Mahia Futbol Kulübü'yle gerçekleşecek maçın başlamasına yaklaşık iki saat kala taraftarlar arasında kargaşa çıktı.

Yüzlerce rakip taraftarın tıka basa dolu olan statta birbirlerine taş ve çeşitli cisimler fırlatmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Polis ekiplerinin olayları bastırmaya çalıştığı sırada, çıkışlara yönelen taraftarlar arasında yaşanan panik izdihama yol açtı.

Kenya Futbol Federasyonu pazar gecesi bir açıklama yaparak, en az bir taraftarın hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olayda can kaybının olmadığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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