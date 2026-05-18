Haberler

Kenya'da akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen protestolarda 4 gösterici öldü

Kenya'da akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen protestolarda 4 gösterici öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından başkent Nairobi başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı, 348 kişi gözaltına alındı. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, bazı bölgelerde yağma olayları meydana geldi.

Kenya'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 4 gösterici hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Nairobi başta olmak üzere birçok kentte toplu taşıma sektörü çalışanlarının akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından greve gitmesiyle ulaşım büyük ölçüde dururken, protestocular ana yolları kapatarak lastik yaktı.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kitengela bölgesinde ise bazı kişiler, protestolar sırasında yağma olaylarına karıştı.

Bölge genelinde çok sayıda iş yeri kapalı kalırken, sürücüler güvenlik endişesiyle yollara çıkmadı. Bazı özel okullar ise güvenlik riskleri nedeniyle çevrim içi eğitime geçti.

Protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti

Kenya İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, gazetecilere yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından ülke genelinde düzenlenen protestolarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Murkomen, protestocuların çevik kuvvet polisiyle çatıştığı olaylarda 348 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Protestolarda yaşanan şiddeti kınayan ve siyasi aktörleri huzursuzluğu körüklemekle suçlayan Murkomen, "Araçların yakılması protestocularla bağdaştırılamaz, araç yakanlar suçlu olarak nitelendirilmelidir." dedi.

İş yerlerini yağmalamanın ve kamu malına zarar vermenin petrol fiyatlarını düşürmeyeceğini vurgulayan Murkomen, ulaşımı aksatmanın ve insanların geçim kaynaklarını yok etmenin Kenyalıların yaşadığı sorunları daha da kötüleştireceğini ifade etti.

Bakan Murkomen, "Bazı siyasetçilerin, terör estirmek, hükümet destekçilerini korkutmak ve farklı siyasi görüşlere sahip insanları fişlemek amacıyla çeteleri organize ettiğine dair açık bir plan görüyoruz." diye konuştu.

Kenya'da 15 Mayıs'ta açıklanan yeni tarifeyle dizel fiyatlarının yüzde 23,5, benzin fiyatlarının ise yüzde 8 artması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum

İsrail'in son barbarlığına Erdoğan'dan sert tepki
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda

Piyasaları 'El Nino' korkusu sardı! 4 üründe zam kapıda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Cenk Eren'den çok tartışılacak 'çocuksuz uçuş' önerisi

Ünlü şarkıcıdan çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı