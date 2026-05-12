Kenya'da "Afrika İleriye Zirvesi" protestosuna polis müdahalesi

Kenya polisi, başkent Nairobi'de düzenlenen Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi'ni protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kenya basınına yansıyan haberlere göre, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu onlarca gösterici Afrika İleriye Zirvesi'nin düzenlendiği Kenyatta Uluslararası Kongre Merkezi'ne gitmek için Uhuru Otoyolu çevresinde toplandı.

Göstericiler bayraklar, Fransa ve sömürgecilik karşıtı ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Çevik kuvvet ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri alınan kongre merkezine ilerlemek isteyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı zirve kapsamında Nairobi'de geniş güvenlik önlemleri alındı.

11-12 Mayıs'ta düzenlenen Afrika İleriye Zirvesi'nde Afrika ile Fransa arasında ekonomi, teknoloji, iklim, altyapı ve gençlik politikaları alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alınıyor.

Zirve, Afrika'daki yatırım fırsatları ile Fransa'nın kıta ülkeleriyle stratejik ilişkilerini güçlendirmesine odaklanıyor.