Haberler

Kenya Devlet Başkanı Ruto: "Afrika ile Fransa arasındaki işbirliği fırsatları muazzam"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika İleriye Zirvesi'nde Fransa ile işbirliği fırsatlarının çeşitlilik ve dönüşüm açısından önemli olduğunu vurguladı. Zirveye birçok Afrika lideri ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika ile Fransa arasındaki işbirliği fırsatlarının muazzam, çeşitlilik arz eden ve dönüştürücü nitelikte olduğunu söyledi.

Ruto, Kenya'daki Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi'nin ilk günü kapsamındaki son forumda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kapanış konuşması yaptı.

Afrika İleriye Zirvesi'yle kıtanın Fransa'yla işbirliği ruhunu tazelediğini belirten Ruto, "Stratejik işbirliğinin etkin bir şekilde inşa edilebileceği yeni bir dönemin temelini sağlamlaştırmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Afrika kıtasının 2025'te yüzde 2,2'lik bir ekonomik büyüme kaydettiğini aktaran Ruto, "Bu ilerleme, daha güçlü makroekonomik istikrar, genişleyen iç talep, altyapı gelişimi, artan yatırımlar, genç nüfusun demografik gücü ve Afrika'nın doğal ve ekonomik kaynaklarının sürekli çeşitlendirilmesiyle desteklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ruto, söz konusu faktörlerin kıtanın rekabet gücünü artırmanın yanı sıra Afrika'nın küresel iş dünyası ve uzun vadeli büyüme için stratejik bir bölge olarak ortaya çıkışını güçlendirdiğini ifade etti.

Zirvenin, iş dünyası liderleri, yatırımcılar, yenilikçiler ve politika yapıcıları bir araya getirerek kapsamlı görüşmelere ve kaliteli işbirliklerine olanak verdiğini dile getiren Ruto, "Afrika ile Fransa arasındaki işbirliği fırsatları muazzam, çeşitlilik arz eden ve dönüştürücü nitelikte." dedi.

Zirveye geniş katılım

Kenya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük zirveye çok sayıda Afrikalı lider, iş dünyası temsilcisi ve teknoloji girişimcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve kapsamında Nairobi'ye geldi.

Zirveye katılan liderlerin arasında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve Morityus Başbakanı Navin Ramgoolam da zirvede hazır bulundu.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı

Binlerce kişinin önünde Filistin bayrağı açtı
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
İstanbul'da konuşan usta sanatçı Yusuf İslam’dan yıllar sonra gelen çarpıcı sözler

Şöhretin zirvesindeyken Müslümanlığı seçmişti: Müziğe Bosna'da döndü

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı

Binlerce kişinin önünde Filistin bayrağı açtı
Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e büyük şok
Atçılık camiasını üzen haber! Efsane safkan Deniz Efe'nin yarış hayatı sona erdi

Efsaneye en acıklı veda