Kenya Devlet Başkanı Ruto: "Afrika ile Fransa arasındaki işbirliği fırsatları muazzam"

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika ile Fransa arasındaki işbirliği fırsatlarının muazzam, çeşitlilik arz eden ve dönüştürücü nitelikte olduğunu söyledi.

Ruto, Kenya'daki Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi'nin ilk günü kapsamındaki son forumda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kapanış konuşması yaptı.

Afrika İleriye Zirvesi'yle kıtanın Fransa'yla işbirliği ruhunu tazelediğini belirten Ruto, "Stratejik işbirliğinin etkin bir şekilde inşa edilebileceği yeni bir dönemin temelini sağlamlaştırmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Afrika kıtasının 2025'te yüzde 2,2'lik bir ekonomik büyüme kaydettiğini aktaran Ruto, "Bu ilerleme, daha güçlü makroekonomik istikrar, genişleyen iç talep, altyapı gelişimi, artan yatırımlar, genç nüfusun demografik gücü ve Afrika'nın doğal ve ekonomik kaynaklarının sürekli çeşitlendirilmesiyle desteklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ruto, söz konusu faktörlerin kıtanın rekabet gücünü artırmanın yanı sıra Afrika'nın küresel iş dünyası ve uzun vadeli büyüme için stratejik bir bölge olarak ortaya çıkışını güçlendirdiğini ifade etti.

Zirvenin, iş dünyası liderleri, yatırımcılar, yenilikçiler ve politika yapıcıları bir araya getirerek kapsamlı görüşmelere ve kaliteli işbirliklerine olanak verdiğini dile getiren Ruto, "Afrika ile Fransa arasındaki işbirliği fırsatları muazzam, çeşitlilik arz eden ve dönüştürücü nitelikte." dedi.

Zirveye geniş katılım

Kenya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük zirveye çok sayıda Afrikalı lider, iş dünyası temsilcisi ve teknoloji girişimcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve kapsamında Nairobi'ye geldi.

Zirveye katılan liderlerin arasında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve Morityus Başbakanı Navin Ramgoolam da zirvede hazır bulundu.