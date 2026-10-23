Kenya Cumhurbaşkanı Ruto, Afrika için kendi finans kuruluşlarına güvenilmesini istedi

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Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, Afrika ülkelerinin kalkınmalarını finanse etmek için kıtanın kendi finansal kaynaklarını daha etkin kullanması ve Afrika finans kuruluşlarına daha fazla güvenmesi gerektiğini söyledi.

Ruto, Zimbabve'nin başkenti Harare'de "Tek Pazar, Tek Gelecek: COMESA'da Kapsayıcı Sanayileşmenin, Yatırımların ve Bölgesel Bütünleşmenin İlerletilmesi" temasıyla düzenlenen Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Küresel ekonominin belirsizliklerle karşı karşıya kaldığını, ticaretin aksadığını ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğradığını belirten Ruto, buna rağmen COMESA'nın bölgesel bütünleşme hedeflerinden vazgeçmediğini ifade etti.

Ruto, bölgesel büyüme oranının 2024'te yüzde 5,6'dan 2025'te yüzde 6,4'e yükseldiğini, enflasyonun ise yüzde 31'den yüzde 13,2'ye gerilediğini söyledi.

Bölgenin dünya genelindeki toplam ihracatının yüzde 6 artarak 212 milyar dolara ulaştığını belirten Ruto, COMESA ülkeleri arasındaki ihracatın da yüzde 10,5 artışla 14,7 milyar dolara yükseldiğini ve bunun 2020-2025 döneminin en yüksek seviyesi olduğunu kaydetti.

Afrika ülkelerinin kendi aralarında ticaret yaptıklarında birlikte büyüdüklerini vurgulayan Ruto, Afrika'nın malları için en büyük pazarın yine Afrika olduğunu dile getirdi.

Bölgesel programların sürdürülebilir ve öngörülebilir finansmana ihtiyaç duyduğunu belirten Ruto, Afrika ülkelerinin kendi önceliklerini finanse etmek için daha cesur adımlar atması gerektiğini söyledi.

Afrika'nın 4 trilyon doları aşan yerel finansal varlığa sahip olduğunu vurgulayan Ruto, bu kaynakların önemli bir bölümünün yurt dışındaki hesaplarda tutulduğunu, buna karşılık kıtadaki kalkınma projelerinin finansman beklediğini ifade etti.

Ruto, "Kendi kurumlarımıza güvenmiyorsak dünyadan Afrika kurumlarına güvenmesini isteyemeyiz." dedi.

Afrika Kalkınma Bankası, Afrika İhracat-İthalat Bankası (Afreximbank), Afrika Finans Kurumu (AFC), Ticaret ve Kalkınma Bankası (TDB), Afrika Ticaret Sigortası Ajansı (ATIDI), ZEP-RE ve Africa Re gibi kuruluşların kıtanın ticaretini finanse ettiğini ve ekonomik risklerini sigortaladığını belirten Ruto, bu kurumlara daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

Afrika ülkelerinin rezervlerinin daha büyük bir bölümünü bu kuruluşlarda değerlendirmeleri, kalkınma projelerini bu kurumlar üzerinden yürütmeleri ve kurumların tahvil ve garantilerini desteklemeleri gerektiğini kaydeden Ruto, kendi finans kuruluşlarına yatırım yapmanın kalkınmanın sorumluluğunu üstlenmek anlamına geldiğini vurguladı.

Afrika'nın ham madde ihraç eden ekonomi modeli değişmeli

Küresel düzende jeopolitik gerilimlerin ve korumacılığın arttığını bildiren Ruto, Afrika ülkelerinin daha fazla ticaret yapması, dayanıklı bölgesel değer zincirleri oluşturması ve üretim kapasitelerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Afrika'nın uzun süredir ham madde ihraç edip işlenmiş ürün ithal ettiğini ve aradaki farkı yüksek maliyetli borçlanmayla kapattığını ifade eden Ruto, "Afrika'nın ham madde ihraç eden bu ekonomi modelinin artık geride bırakılması gerekiyor." diye konuştu.

Kıtanın madenlerine, pazarlarına ve genç iş gücüne ilgi duyan uluslararası ortaklara seslenen Ruto, Afrika'da yatırım yapılması, ham maddelerin kıta içinde işlenmesi ve üretim kapasitesinin artırılması çağrısında bulundu.

Ruto, "Bizimle yatırım yapın, bizimle işleyin, bizimle üretin ve inşa edin." ifadesini kullandı.

Afrika'nın küresel ekonomide daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Ruto, "Afrika, masanın kenarında kendisine yer açılmasını istemek için gelmiyor. Masanın kurulmasına katkıda bulunmak için geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Ruto, COMESA dönem başkanlığını Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa'ya devrederken bölgenin geleceğinin daha fazla üretim, ticaret ve yatırımla şekilleneceğini belirtti.

Kaynak: AA