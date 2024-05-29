Kenya Cumhurbaşkanı Afrikalı finans kuruluşlarına 100 milyon dolar destek verecek

Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) da dahil üç Afrikalı finans kuruluşuna 100 milyon dolar destek vereceklerini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre Ruto, Nairobi'deki AfDB yıllık toplantısının açılışında konuştu.

Ruto, AfDB'nin yanı sıra Kahire merkezli Afrika İhracat-İthalat (Afrexim) Bankası ve Bujumbura merkezli Ticaret ve Kalkınma Bankası'na (TDB) toplam 100 milyon dolar destek vereceklerini söyledi.

Bu desteğin, kıtanın sorunlarını çözme çabalarına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Ruto, "Bu kıtadaki uluslar olarak, başkalarının kurumlarımıza inanması için önce bizim onlara inanmamız gerektiğini anlamamız lazım. Biz de kendimize inanmalıyız ki başkaları da inansın ve biz bu kurumlara yatırım yapmalıyız ki başkaları da yapsın." ifadelerini kullandı.