Kenya, Çinli Byd'nin 130 Elektrikli Otobüsünün Montajını Yapacak

NAİROBİ, 1 Mart (Xinhua) -- Kenyalı otomotiv şirketi Associated Vehicle Assemblers (AVA), 2023'te Çinli otomotiv şirketi BYD tarafından üretilen 130 adet elektrikli otobüsün montajını gerçekleştireceğini duyurdu.

AVA Genel Müdürü Matt Lloyd Salı günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de Xinhua'ya verdiği demeçte, şirketin şu ana kadar parça koleksiyonu olarak ithal edilen BYD'nin 15 elektrikli otobüsünün yerel piyasa için montajını yaptığını söyledi.

Elektrikli bir araç forumu sırasında konuşan Lloyd, "BYD'nin avantajı, elektrikli araç imalatında dünya liderlerinden biri olması ve araçların kalitesinin son derece yüksek olması" ifadelerini kullandı.

Lloyd, montajı yerel olarak yapılan BYD otobüslerinin, yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğu ve bunun Kenya'da genel karayolu güvenliğini artıracağı gözleminde bulundu. Lloyd, şirketinin BYD'den aldığı teknik tavsiyeler sayesinde modern otomotiv teknolojisine kavuştuğunu vurguladı.