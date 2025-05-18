Kenton Cool, Everest'te 19. Kez Zirveye Ulaşarak Rekor Kırdı

Kenton Cool, Everest'te 19. Kez Zirveye Ulaşarak Rekor Kırdı
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İngiliz dağcı Kenton Cool, Everest Dağı'nın zirvesine 19. kez ulaşarak kendi rekorunu yeniledi. 2004'teki ilk tırmanışından bu yana her yıl zirveye çıkmayı başaran Cool, 51 yaşında bu başarıyı tekrar etti.

İngiliz dağcı Kenton Cool, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 19. kez ulaşmayı başararak bir kez daha kendi rekorunu yeniledi.

İlk kez 2004'te 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan ve neredeyse her yıl bu başarıyı tekrarlayan Cool, bu defa 19. tırmanışını tamamladı.

Bu tırmanışı sonucu kendi rekorunu yineleyen 51 yaşındaki İngiliz dağcı Cool'un başarısının ardından zirveden inişe geçtiği belirtildi.

Cool'un yanı sıra Everest'e en çok tırmanan Nepalli sherpa (yerli rehber) Kami Rita, zirveye tam 30 kez ulaşan tek kişi olarak biliniyor.

Everest Dağı'na tırmanan ekiplerin, hava koşullarının uygun olacağı tahmin edilen 18-19 Mayıs tarihlerinde zirve denemeleri planladıkları bildirilmişti.

Everest tırmanışlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle geçmişte bazı dağcılar hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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