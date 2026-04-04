Kendisini polis olarak tanıtıp, bilezik alarak kaçan şüpheli tutuklandı

Kendisini polis olarak tanıtıp, bilezik alarak kaçan şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında tabancasını gösterip 'Polisim, para arabada' diyerek bir bilezik alıp kayıplara karışan İ.K. (25) yakalanıp, tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında tabancasını gösterip 'Polisim, para arabada' diyerek bir bilezik alıp kayıplara karışan İ.K. (25) yakalanıp, tutuklandı. İ.K.'nin aynı yöntemle bir başka kuyumcuyu da dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

Kent merkezinde 24 Şubat günü bir kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibi Orhan Aydın'a, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğunu belirterek belindeki silahı gösterdi. Beşli Reşat altın ve iki bilezik almak istediğini söyleyen bu kişi, kuyumcu Aydın'a, "Arabamda 300 bin lira var, gidip alıp geleceğim" dedi. Ürünleri ayıran Aydın, yaklaşık yarım saat beklemesine rağmen gelen olmayınca durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Yapılan incelemede şüphelinin jandarma personeli olmadığı tespit edildi. Şüphelinin, Orhan Aydın ile altın pazarlığı yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli, bu kez Ereğli ilçesinde bir kuyumcuya gidip silahını gösterdi. Altın bilezik için pazarlık yapan şüpheli, "Polisim, para arabada alıp geleyim" diyerek bilezikle beraber dükkandan çıkıp kayıplara karıştı. Kuyumcunun durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelmemelerde şüphelinin İ.K. olduğu belirlendi. Kozlu ilçesinde yapılan operasyonla İ.K., yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, altın bilezik ise kuyumcuya iade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
İran'dan 'ABD kendi askerlerini bombaladı' iddiası

"Kendi askerlerini bombaladılar" ABD'nin yanıtı kafaları karıştıracak
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü