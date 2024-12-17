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Kemer'de Anadolu Ajansı'na Teşekkür Plaque Töreni Düzenlendi

Kemer'de Anadolu Ajansı'na Teşekkür Plaque Töreni Düzenlendi
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Kemer Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Anadolu Ajansı ekibine turizm ve sportif faaliyetlerin tanıtımına katkılarından ötürü teşekkür plaketi verildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen turizm ve sportif faaliyetlerin ulusal ve uluslararası boyutta duyurulmasına katkıda bulunan Anadolu Ajansı (AA) ekibine teşekkür plaketi verildi.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz başkanlığında ilçedeki bir otelde toplanan Kemer Turizm Platformu'nda turizm alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Solmaz, Kemer'in Antalya turizminde önemli paya sahip olduğunu belirtti.

Turizmi hareketlendirmek amacıyla yıl genelinde çok sayıda sportif ve kültürel etkinlikler yaptıklarını anlatan Solmaz, bu etkinliklerin ulusal ve uluslararası alanlara taşınmasında AA'nın da etkin rol üstlendiğini söyledi. AA'nın yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yayınlarla Kemer'in tanıtımına katkı sağlandığını ifade eden Solmaz, ekibe teşekkür etti.

Toplantıda AA Antalya Bölge Müdürlüğünde kıdemli muhabir olarak görev yapan Hatice Özdemir Tosun ile Kemer Yöresi Tanıtma Vakfı Basın Danışmanı ve DHA Kemer Muhabiri Levent Yenigün kurumları adına teşekkür plaketini aldı.

Tosun ve Yenigün'e plaketleri, Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir takdim etti.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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