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Kemer'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi

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Kemer'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programda çeşitli spor branşlarında milli takıma seçilen sporculara ödülleri verildi. Programa birçok kamu görevlisi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kemer'de kutlama programı düzenlendi.

Kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti. Judo, karate ve kick boks sporcularının gösteri yaptığı programda, çeşitli spor branşlarında milli takıma seçilen sporculara ödülleri verildi.

Kutlama programına, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer Emniyet Müdürü Harun Mere, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kamil Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kamil Bozkurt, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

19 Mayıs Gençlik Kemer Spor Politika Spor Güncel Haberler

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