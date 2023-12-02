Kemer, 195 milletten 4,2 milyon turist ağırladı

31 Ekim tarihleri arasında 195 milletten 4 milyon 241 bin 925 yerli ve yabancı turist ağırladı. Bu sayı tüm zamanların rekoru olurken, Kemer'e en çok turist yollayan ülke Rusya oldu.

Antalya'nın en önemli turizm destinasyonlarından olan, 465 tesis, 52 bin 544 oda ve 111 bin 258 yatak kapasiteli Kemer'de, bu yılın sonu gelmeden tüm zamanların rekoru kırıldı. Türk turizminin rekor yılı 2019'da 3 milyon 750 bin, 2022'de ise 3 milyon 5 bin 32 yerli ve yabancı turist ağırlayan Kemer'e bu yıl 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında gelen turist sayısı, 4 milyon 241 bin 925 oldu.

RUSLAR ZİRVEDE

Kemer Kaymakamlığı verilerine göre, 195 ülkeden turistin ağırlandığı ilçede, 1 milyon 115 bin 597 turistle Rusya zirvede bulunurken, yerli turist 908 bin 779 kişiyle ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada 431 bin 60 kişiyle Almanya yer aldı. Geçen yıllarda yapılan çalışmalarla yükselişe geçen pazarlardan İngiltere 218 bin 498 kişiyle dördüncü sırayı aldı. Artış görülen Hollanda pazarı 179 bin 9 turistle beşinci, Polonya ise 178 bin 285 turistle altıncı sırada yer aldı. Günübirlik tatilciler eklendiğinde Kemer'de bu yılın ocak- ekim dönemindeki turizm hareketliliğinin 5 milyon kişiye yaklaştığı öğrenildi.

TÜM DÜNYADAN TATİLCİ GELDİ

Turistler arasında dünyanın en ücra köşelerindeki ülkelerden gelenler de yer aldı. Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Amerika ve Avustralya'ya kadar birçok ülke vatandaşını ağırlayan Kemer'e, São Tomé ve Príncipe, Burundi, Vanuatu ve Tonga gibi ülkelerden 1'er turist geldi. Kosta Rika, Haiti, Madagaskar, Somali, Zimbabve, Yeşil Burun Adaları ve Bahamalar gibi ülkelerden 10 ve daha az sayıda turist tatil için Kemer'i tercih etti. Nüfusu 50 civarında olduğu tahmin edilen, Birleşik Krallık'a bağlı Pitcairn Adaları'ndan tatil için 2 kişi Kemer'e geldi.

'GÜZEL RAKAMLARA ULAŞTIK'

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçeye gelen turist sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "2019 turizm açısından başta ilçemiz olmak üzere ülkemiz genelinde güzel verilere sahip olduğumuz bir yıldı. 2023 yılında bu verilerin üzerine çıkarak özellikle ilçemiz için güzel rakamlara ulaştık. Bu noktada şu an için 4 milyonu geçtiğimiz rakamlar mevcut. Yurt içinden ve dışından günübirlik gelen misafirlerimizi de rakamsal olarak bu boyuta kattığımızda 5 milyona rahat bir şekilde ulaştığımızı görmekteyiz. Bu rakamların ilçemiz ve ülkemiz adına çok değerli olduğu kanaatindeyiz" dedi.

'ÇOK CİDDİ MEMNUNİYET'

Yerel idareciler olarak turizmin gelişmesi için ellerinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Kaymakam Solmaz, "2023 yılı verilerini analiz ettiğimizde ilçemizi ziyaret eden ülkelerin başında Rusya gelmekte. Rus vatandaşlarının geçmişte olduğu gibi günümüzde de yine turizm açısından ilk tercihi Kemer oluyor. Akabinde yerli turistlerin de vatandaşlarımızın da Antalya'da tercih ettikleri ilk yerin Kemer olması bizleri ziyadesiyle sevindirdi. 2023 yılında özellikle Avrupa ülkeleri Kemer ilçesini tercih ettiği ve öncelik verdikleri için çok ciddi memnuniyet var. Diğer ülkelerin de Kemer'i tercih etmesi konusunda iş birliğimizi ve iletişimlerimizi kurmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

'İÇ PAZAR ÇOK ÖNEMLİ'

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, turizm ve pazar çeşitliliğiyle sezonun daha fazla zamana yayılması gerektiğini belirtti. Yorulmaz, şunları söyledi:

"2022'ye göre rakamlara baktığımızda 1 milyonun üzerinde artış söz konusu. Sevindirici kısım pazar çeşitliliğinin çok artmış olması. Özellikle üstüne çok düştüğümüz Avrupa, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda bu pazarlarda ciddi artış var. Zaten yıllardır bunun için çaba sarf ediyorduk. Otelci arkadaşlar da buna destek verip, aynı stratejiyi uygulamaya başlayınca bu sinerji tabii ki sonuca döndü. Daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Zaten ana pazarımız Rus pazarı, onu hiçbir zaman es geçmiyoruz. İç pazar keza ikinci sırada, onu hep cepte tutmak gerekiyor. İç pazar bizler için çok önemli bunun da bilincindeyiz."

'8- 9 AYA RAHAT ÇIKARTMAMIZ LAZIM'

Kış sezonuna girilmesiyle bu yılki sayılarda fazla artış beklemediklerini anlatan Volkan Yorulmaz, "Kış sezonuna girdik ve açık otel sayımız çok az. Dolayısıyla bu rakamlar afaki artışlar göstermeyecektir. Hemen hemen buralarda kapanacaktır. 4 milyon 250 bin civarında kapanacağını tahmin ediyorum. Geçen sene 3 milyon küsurdu, bu sene 4 milyon 250 binle bitecek gibi gözüküyor. Artarak devam ettirmemiz lazım ama buradaki ana konu bizim 'shoulder' yani omuz sezonlar dediğimiz, mart, nisan, ekim, kasım, hatta aralık aylarına bunu yayabilmek. Mümkünse 12 aya, en kötü ihtimalle 8- 9 aya rahat çıkartmamız lazım. Sonrasında 12 aya devam etmemiz lazım. Burada iki unsur var hep üstünde durduğumuz; Birincisi pazar çeşitliliği, ikincisi turizm çeşitliliği. Spor çok üzerinde durduğumuz ve yaptığımız aktiviteler var. Bisiklet olsun, koşu olsun, motosiklet olsun, yelken olsun aklınıza gelebilecek tüm spor aktiviteleri. Hem turizm çeşitliliği hem pazar çeşitliliği, bu iki konu çok önemli. Bütün çalışmaları da bunun üzerine fokusluyoruz" diye konuştu.