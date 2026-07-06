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Artvin'de yeni stadyumun ihale süreci tamamlandı

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yapılacak yeni stadyumun ihale sürecinin tamamlandığı, projenin gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yapılacak yeni stadyumun ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Yener Balkaya, yaptığı açıklamada, Kemalpaşa'da sporun ve gençlerin geleceğine değer katacak yeni stadyumun ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

İlçede sporun gelişmesine ve gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlanacağına inandığını vurgulayan Balkaya, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Balkaya, projenin tamamlanmasıyla Kemalpaşa'da spor faaliyetlerinin daha iyi koşullarda yürütülmesinin ve gençlerin modern, güvenli tesislerde spor yapabilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
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