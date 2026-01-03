Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, sezonun açılışıyla birlikte kayak severleri ağırlamaya başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, yeni sezon için hazırlıkların tamamlandığını ve herkesi kayak yapmaya davet etti.
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 6 yıl önce hizmete açılan 2 bin rakımlı kayak merkezi, son yağışların ardından hizmete hazır hale geldi.
Kayak sezonunun açıldığı merkeze gelenler, kayak takımlarıyla, çocuklar da kızaklarla kayarak zaman geçirdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, yeni sezon için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
Merkezin kayak yapmaya elverişli duruma geldiğini belirten Güven, "Çevre illerdeki tüm kayakseverleri, sporseverleri kayak merkezimize kayak yapmaya bekliyoruz. 'Kayak, Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenilir' sloganıyla kayak yapmayı öğrenmek isteyen herkesi kayak yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.
Güven, tesiste farklı derecelerde zorluklara sahip pistlerin bulunduğunu dile getirerek, "5 bağımsız pistimiz, 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve babyliftimiz mevcut. Bu tesisin mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.