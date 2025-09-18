Haberler

Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı'ndan Fatih Erbakan'a Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Erbakan ziyarete dair teşekkür mesajı paylaştı.

(ANKARA) - Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Erbakan sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin, "Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyarette bulundular. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.