Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı'ndan Fatih Erbakan'a Ziyaret
Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Erbakan ziyarete dair teşekkür mesajı paylaştı.
(ANKARA) - Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
Erbakan sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin, "Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyarette bulundular. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
