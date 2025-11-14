Haberler

Kebapçı Hırsızı Sopayla Kovaladı

Kebapçı Hırsızı Sopayla Kovaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir kebapçı, defalarca para çalan şüpheliyi iş yerinin önlemleri sayesinde sopayla kovaladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası, hırsızın 100'e yakın iş yerine girdiği öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir kebapçı, defalarca kasadaki paraları çalan şüpheliyi iş yerinde önlem alıp gelince sopayla kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Kasım'da Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. İş yeri sahibi Soner Özen, son günlerde kasada sürekli eksik para olduğunu fark edince güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, saat 05.00 sıralarında iş yerine gizlice giren kişinin kasadaki paraları çaldığını gören Özen, geriye dönük yaptığı incelemede, aynı kişinin defalarca dükkanına girerek hırsızlık yaptığını tespit etti. Bunun üzerine pusu kuran Özen, dükkanına giren şüpheliyi, sopayla kovaladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

'100'E YAKIN İŞ YERİNE GİRMİŞ'

Yaklaşık 50 bin liralık zarara uğradığını belirten Soner Özen, "Günlerdir kasa kontrollerini yaparken fark ettim ki bozuk paraların bir kısmı ortadan hep kayboluyor. Güvenlik kameralarını izlediğimiz sırada 15-16 yaşındaki bir çocuğun, köşe camdaki kilit noktasını eliyle zedeleyip, rahat bir şekilde açtığını fark ettik. Paraları aldıktan sonra, tekrardan orayı aynı şekilde kapatıp, iz bırakmadan kaybolduğunu görünce pusuyu kurduk. Gelince bu sefer camların açık olmadığını gördü, giderken o anda yakalamaya çalıştım. Bu konularda profesyonel, baya hızlı kaçıyor. Çocuğun kim olduğunu biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla 100'e yakın iş yerine girmişliği var. Yine ucuz kurtuldu ama şahsı biliyoruz artık. Çocuk Büro'nun da haberi var. Böyle, iş yerine musallat olanların geri salınması hoş değil. ya başımızı belaya soksa. Gelip iş yerimizi yaksa ne olacak?" diyerek tepki gösterirken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.