Keban Kaymakamı Hayvancılık Üreticilerini Ziyaret Etti
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaddin Seçkin ile birlikte hayvan çiftliklerini ziyaret ederek çiftlik sahipleriyle sohbet etti ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, hayvancılık yapan üreticileri ziyaret etti.
Kaymakam Furkan Atalık, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaddin Seçkin ile ilçede faaliyet gösteren hayvan çiftliklerinde incelemelerde bulundu.
Çiftlik sahipleriyle sohbet eden Atalık, faaliyetleri hakkında bilgi aldı, onlara "Bol kazançlar" diledi.