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Keban'da iş yerlerinde denetim yapıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Ticaret İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri tarafından iş yerlerinde etiket-kasa fiyat uyumu ve menü fiyatları denetlendi. Uygunsuzluk tespit edilen firmalara idari para cezası kesildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Keban Belediye ekiplerince iş yerlerinde ürünlerin etiket-kasa fiyatı uyumu kontrol edilirken, restoran ve kafe bölümünde ise menü fiyatları incelendi.

Denetimlerde, fiyat etiketi yönetmeliğine uygun bulunmayan firmalara idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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