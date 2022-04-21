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Keban'da iftar programı

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da iftar programı

Keban Meslek Yüksekokulunca öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Keban Meslek Yüksekokulunca öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, yüksekokul yemekhanesinde düzenlenen iftar programında akademik ve idari personel ile öğrencilerle bir araya geldi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da Elazığ'da ikamet eden öğrenciler için bir otobüs tahsis ederek iftardan sonra ulaşımları için yardımcı oldu.

Doç. Dr. Pıhtılı, "Keban Belediye Başkanına, yüksekokulun akademik ve idari personeline ve öğrencilerine bu güzel iftar programı için teşekkür ederiz." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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