KDK'dan Deprem Sigortası Poliçesi İptali İçin Tavsiye Kararı

Güncelleme:
Kamu Denetçiliği Kurumu, konut satışında eski malik tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası poliçesinin iptali ve iadesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. KDK, mevcut uygulamaların hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna vardı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), konut satışı sonrası eski malik tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası poliçesinin iptali ve kalan tutarın iadesine ilişkin işlemlerin yeniden gözden geçirilmesi adına Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığına (DASK) tavsiyede bulundu.

KDK'nin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, 2024'te evine DASK kapsamında sigorta yaptırdı ve 2025'in ilk aylarında dairesini sattı. Evin yeni sahibi, konutu banka kredisiyle satın aldığı için kredi veren banka aynı ev için DASK poliçesi düzenledi.

Aynı ev için mükerrer poliçe tespiti yapıldığını belirten vatandaş, kendi poliçesinin iptal edilmesi ve kalan prim tutarının iadesi talebinin karşılanmaması üzerine KDK'ye başvurdu.

KDK, başvuruyu haklı bularak konuyla ilgili düzenleme yapılması için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile DASK'a tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, mevcut uygulamada, konut satışı sonrası eski malik tarafından yapılan zorunlu deprem sigortasının zeyilname ile yeni hak sahibine devredildiği, yeni poliçenin de mükerrerlik gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

Söz konusu durumun "hakkaniyet çerçevesinde izah edilemeyeceği" vurgulanan kararda, "Bu yöntemin çağın hızlı ve değişken yapısına uyum sağlayamayacak kadar demode olduğu, ayrıca bürokrasiye etkinlik kazandırmak için yapılan reform çalışmalarına aykırılık teşkil ettiği ve primin ödenmesi kısmında başkaca uyuşmazlıklara yol açacağı görüldüğünden hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, konut satışı sonrası eski malik tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası poliçesinin iptali ve kalan tutarın iadesine ilişkin işlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
