KDDI, Moğolistan'daki yangında payı olduğu iddiasıyla Mobicom adına özür diledi

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TOKYO, 23 Ekim (Xinhua) -- Japon telekomünikasyon operatörü KDDI, Moğolistan'ın doğusunda koruma altındaki doğal alanda çıkan büyük çaplı orman yangınında payı olduğu iddiaları nedeniyle iştiraki Mobicom adına özür diledi.

Moğolistan'ın resmi haber ajansı Montsame'ye göre 8 Ekim'de ülkenin doğusundaki Dornod eyaletinde bulunan Numrug Milli Parkı'nda başlayıp geniş otlak alanlara yayılan yangın, 12 Ekim'de kontrol altına alınmış ve 16 Ekim'de tamamen söndürülmüştü.

Japon devletine ait NHK kanalının cuma günkü haberine göre KDDI, olayın meydana geldiği sırada Moğolistan'daki iştiraki Mobicom'un Yönetim Kurulu Başkanı Ochi Yasuhiro ve iki diğer yöneticinin parkta bulunduğunu doğrulayarak, yangının Moğolistan'ın doğal çevresine verdiği zararı "son derece ciddiye" aldıklarını ifade etti.

KDDI, Mobicom yöneticilerinin 4G iletişim şebekesini test etmek amacıyla, resmi izin alarak araçlarla koruma alanına girdiğini ileri sürdü. Şirket, yangının çıkış sebebine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Moğolistan medyasında yer alan haberlere göre ise söz konusu araçlardan birinin alev alması, yangının çıkmasına neden oldu.

Öte yandan bazı Moğol medya kuruluşları, hükümetin yasal sürecin takipçisi olacağını ve zarar için tazminat talep edeceğini bildirdi.

Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından salı günü açıklanan ilk verilere göre yangın, yaklaşık 470.000 hektarı koruma alanı içinde olmak üzere toplam yaklaşık 530.000 hektarlık alanı kül etti. Bu, koruma altındaki doğal alanın yüzde 79,8'ine denk geliyor.

Bakanlık, yangının yol açtığı ekolojik ve çevresel hasarın tespitine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme çalışması başlattı.

Kaynak: Xinhua