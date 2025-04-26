KDC ve Ruanda'dan Barış Anlaşması Taslağı İçin Ortak Bildiri

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda, ABD'nin arabuluculuğunda KDC'nin doğusunda devam eden krize çözüm arayışlarının bir parçası olarak ortak bildiri imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun arabuluculuğunda Washington'da duyurulan bildiriyi, KDC adına Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner, Ruanda adına ise Dışişleri Bakanı Vincent Biruta imzaladı.

Doğrudan bir barış anlaşması niteliği taşımadığı belirtilen ortak bildiride, taraflar 2 Mayıs'a kadar bir barış anlaşması taslağı hazırlanması konusunda mutabakata vardıklarını beyan etti.

Ortak bildiride taraflar, birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi, sınır ötesi silahlı gruplara destek vermemeyi, iç işlerine müdahaleden kaçınmayı, meşru güvenlik kaygılarına saygılı bir şekilde çözüm aramayı ve organize suç örgütlerine karşı ortak bir güvenlik mekanizması kurmayı taahhüt etti.

Ayrıca bildiri, KDC'deki zengin mineral kaynaklarına yönelik Amerikan yatırımlarını teşvik etmeyi de içeriyor.

KDC Dışişleri Bakanı Wagner yaptığı konuşmada, bildirgenin KDC'nin doğusunda süren güvensizlik, yerinden edilmeler ve kriz ortamına verilen acil ve anlamlı bir yanıt olduğunu vurgulayarak, "Bu bir son değil, kararlılıkla atılmış bir başlangıçtır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının çabalarına teşekkür eden Wagner, ABD'nin bölgede güvenli maden tedarik zincirleri, ekonomik kalkınma ve barışa dayalı iş birliği konusunda gösterdiği liderliği memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23 üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey- Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.