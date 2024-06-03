Kazakistan'ın dış ticaret hacmi son 3 yılda yüzde 53 arttı

Kazakistan'ın halihazırda 180 ülkeyle ticari ilişkisi bulunduğu, son 3 yılda dış ticaret hacminin yüzde 53 artarak 160 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Orta Asya'nın ticari politikası alanında düzenlenen forum için Almatı'ya gelen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile görüştü.

Tokayev, görüşmede, DTÖ ile işbirliğini genişletmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Küresel ticaret kısıtlamalarına rağmen Kazakistan'ın açık ekonomiye sahip bir ülke olarak konumunu güçlendirmeye çalıştığını kaydeden Tokayev, "Halihazırda ülkemiz dünyanın 180 ülkesiyle ticaret yapıyor. Son 3 yılda Kazakistan'ın dış ticaret hacmi yüzde 53 artarak 160 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Tokayev, görüşmede, çok taraflı ticaret sistemini ve DTÖ'nün küresel rolünü güçlendirmeye yönelik hizmetlerinden dolayı Ngozi Okonjo-Iweala'ya İkinci Dereceli Dostluk Devlet Nişanı'nı takdim etti.