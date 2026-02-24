Haberler

Kazakistan, su seviyesi düşen Hazar Denizi için 2 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı

Güncelleme:
Kazakistan hükümeti, Hazar Denizi'nin ekolojik sürdürülebilirliği için 1,1 milyar tenge kaynak ayırma kararı aldı. Bu fon, Hazar Denizi Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nde kullanılacak ve deniz izleme faaliyetlerini güçlendirmeye odaklanacak.

Kazakistan hükümeti, son yıllarda su seviyesindeki düşüşle gündeme gelen Hazar Denizi'nin korunması ve bilimsel olarak incelenmesi amacıyla 1,1 milyar tenge (2 milyon 200 bin dolardan fazla) kaynak ayırma kararı aldı.

Dünyanın en büyük "kapalı gölü" olan Hazar Denizi'nin çekilmesiyle ilgili Kazakistan hükümeti adım attı.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov tarafından imzalanan kararnamede, 1,1 milyar tengenin Hazar Denizi'nin ekolojik sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hükümet rezervinden karşılanacağı belirtildi.

Ayrılan fonun, geçen yıl Hazar kıyısındaki Aktau kentinde kurulan Hazar Denizi Bilimsel Araştırma Enstitüsü'ne tahsis edileceği kaydedilen kararnamede, finansmanın enstitünün bilimsel kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Kararnamede, kaynakların, deniz izleme faaliyetlerinde kullanılacak ekipmanların temini ile hidrobiyoloji ve hidrokimya laboratuvarlarının donatılmasına yönlendirileceği ve böylece enstitünün doğrudan deniz alanında kapsamlı izleme çalışmalarına başlayabileceği, hidrometeorolojik ve biyolojik parametreleri düzenli olarak takip ederek Kazakistan'ın deniz alanına ilişkin bilimsel veri tabanını genişletebileceği ifade edildi. ???????

Hazar Denizi'nin en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi Kazakistan, son yıllarda belirgin şekilde gerileyen su seviyesi nedeniyle endişe duyuyor. Deniz, ülke açısından hem en büyük petrol sahalarına ev sahipliği yapması hem de Avrupa'ya açılan transit güzergah olması bakımından stratejik önem taşıyor.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
