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Kazakistan'da Nevruz Bayramı Coşkusu

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Baharın gelişini simgeleyen ve Türk dünyasında renkli etkinliklere sahne olan Nevruz Bayramı, Kazakistan'da coşkuyla kutlanıyor.

Nevruz Bayramı dolayısıyla 24 Mart'a kadar resmi tatil ilan edilen ülkede kutlamalar devam etti.

Başkent Astana'da, şehrin her köşesinde Nevruz coşkusu yaşandı. Uzun ve soğuk geçen kış sonrası bahar özlemi çeken Astana sakinleri, şehirde Nevruz Bayramı'nın kutlandığı alanlara akın etti.

Beyaz çadırların kurulduğu alanlarda halk oyunları sergilendi, sanatçılar tarafından geleneksel çalgılarla canlı konser verildi. Geleneksel spor türlerinden müsabakalar düzenlendi, ziyaretçilere sıcak çay ve pilav dağıtıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nevruz Bayramı'nı bu yıl da ülkenin en büyük şehri Almatı'da kutladı.

Tokayev, bu yıl ülkede Nevruz Bayramı'nın ilk kez çeşitli temalarla 10 gün boyunca kutlandığını belirterek, "Kadim zamanlardan beri atalarımız Nevruz'u yılın başlangıcı olarak kutladı. Bugün ise Nevruz ulusal bir bayram haline geldi. Ülkemizde Nevruz, etnik ve dini farklılıklara bakılmaksızın birlikte kutlanıyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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