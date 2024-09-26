Kazakistan'da Hazar Denizi Kıyısında Yeni Tatil Kenti İnşa Ediliyor

Kazakistan hükümeti, ülkenin batısında Hazar Denizi kıyısında yer alan Kenderli turizm beldesinde yeni bir tatil kenti inşa edilmesine yönelik çalışmaları başlattı.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Hazar Denizi bölgesindeki Mangistau eyaletine çalışma ziyareti düzenledi.

Bektenov, burada Hazar Denizi kıyısındaki Kenderli beldesinin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaları inceledi.

Başbakan Bektenov, Mangistau'da turizmin daha da büyüme potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek "Bölge, denizin yanı sıra muhteşem doğal manzaralar, tarihi ve kutsal mekanlar barındırıyor." dedi.

Kenderli Belde Valisi Meken Üysenov, yeni inşa edilecek tatil kentinin yılda 300 bin turisti ağırlayabileceğini belirtti.

Üysenov, "Yeni turizm kentinin altyapı inşa çalışmalarına başlandı." diye konuştu.

Kenderli sahilinde denize girme sezonunun uzun olduğuna işaret eden Üysenov, "Coğrafi konumu da önemli rol oynuyor. Benzersiz bir görünümüyle turistlere cazip geliyor. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Kenderli'de yeni bir tatil kenti kurulması yönünde bize özel bir görev verdi." dedi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kenderli turizm beldesinde yeni bir tatil kenti oluşturulması için önemli altyapı projelerinin uygulanması planlanıyor. Bunların arasında uluslararası bir havaalanının inşa edilmesi, günlük 50 bin metreküp kapasiteli bir su arıtma tesisi başta olmak üzere kenti komşu ülke Türkmenistan sınırına kadar bağlayacak kara yolunun onarılması gibi çalışmalar yer alıyor.???????