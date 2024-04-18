Kazakistan Cumhurbaşkanı Yakutistan ile ilişkilerin geliştiğini söyledi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, " Kazakistan'daki Yakutistan Günleri" etkinliği kapsamında, başkent Astana'da temaslarda bulunan Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul etti.

Tokayev, Yakutistan ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini belirterek, "Karşılıklı ticaret hacmindeki önemli artış bunun açık bir teyididir." dedi.

Yakut halkıyla ortak bağlara ve sıcak ilişkilere işaret eden Tokayev, Kazakistan'da Yakutistan Günleri'nin düzenlenmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Nikolayev da sel nedeniyle Kazakistan halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Başkan Nikolayev, etkinlik kapsamında Astana ve Almatı'da çok sayıda iş, kültür ve spor etkinlikleri düzenleyeceklerini aktardı.

Görüşmede, tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.

Nikolayev ve heyeti, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov tarafından da kabul edildi.