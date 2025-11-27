Kazakistan Başkonsolosu İstanbul'da Çanakkale Valisini Ziyaret Etti
Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile ülke ilişkileri ve işbirliği alanlarını görüştü.
Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.
Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Çanakkale'de yürütülebilecek işbirliği alanlarına yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Toraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel