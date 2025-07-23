Kazakistan, Bakır Üretimini İki Katına Çıkarmayı Hedefliyor

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Kazakistan, Aidarly, Koksay ve Benkala adlı yeni maden yataklarını geliştirerek 2030 yılına kadar bakır cevheri üretimini iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu projelerle yalnızca bakır üretimi değil, demir cevheri üretimi ve çelik üretimi de önemli ölçüde artacak.

ALMATI, 23 Temmuz (Xinhua) -- Kazakistan, üç büyük yeni maden yatağını geliştirerek 2030 yılına kadar bakır cevheri üretimini iki katına çıkarmayı planlıyor.

Devlete ait Kazinform haber ajansının salı günü hükümet kaynaklarına atıfta bulunarak verdiği habere göre, Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakan Yardımcısı Olzhas Saparbekov, hükümet toplantısında konuşarak Aidarly, Koksay ve Benkala adlı üç maden yatağının faaliyete geçmesiyle ülkenin bakır cevheri rezervlerinin 300 milyon ton artacağını söyledi.

Demir cevheri üretiminin de yüzde 40 artarak 52 milyon tona ulaşacağını belirten Saparbekov'a göre bu artış, genişletilen yerli işleme kapasitesi ve sıcak briketlenmiş demir üretimi için yeni projelerin başlatılmasıyla desteklenecek.

Bakan yardımcısına göre, söz konusu çabalar Kazakistan'ın yıllık bakır üretimini 500.000 tondan 1,2 milyon tona, sıcak briketlenmiş demir üretimini 5 milyon tona ve çelik üretimini 4,1 milyon tondan 13 milyon tona çıkaracak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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