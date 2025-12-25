Kazakistan'ın 2024-2025 Dönemindeki Tahıl ve Un İhracatı 15 Milyon Tonla Rekor Kırdı

ALMATI, 25 Aralık (Xinhua) -- Kazakistan, 2024-2025 pazarlama döneminde 13,4 milyon ton tahıl ihraç ederek rekor kırdı. Yem olarak kullanılan un da dahil edildiğinde bu rakamın 15 milyon tonun üzerine çıktığı belirtildi.

Kazinform Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre Kazakistan Tarım Bakanı Aydarbek Saparov bu yılın başından bu yana yeni hasattan elde edilen 3,9 milyon ton tahılın ihraç edildiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artış anlamına geldiğini söyledi. Ülkenin 13 milyon ton tahıl ihracatı potansiyeli bulunduğunu kaydeden Saparov, tüm dünyada 45 ülkeye sevkiyat gerçekleştirildiğini belirtti.

2025'in ilk 11 ayına ilişkin verilere göre, brüt zirai üretimin yüzde 6,1 artarak 9,2 trilyon tengeye (yaklaşık 18 milyar ABD doları) yükseldiğini belirten Saparov, bu kapsamda hayvancılık üretiminde yüzde 3,5, bitkisel üretimdeyse yüzde 7,5 artış kaydedildiğini söyledi.

2028 yılına kadar yıllık toplam 4,8 milyon ton buğday ve mısır işleme kapasitesine sahip beş büyük projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren Saparov, bu projeler sayesinde sektöre toplam 2,6 milyar dolar yatırım yapılarak, yaklaşık 3.300 yeni istihdam yaratılmasının beklendiğini ifade etti.