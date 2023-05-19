Kazada ölen çift toprağa verildi Annelerinin cenazesi için çıktıkları yolda hayatlarını kaybettiler Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden Yaşar ve Müzeyyen Umur çifti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazada ölen çift toprağa verildi

Annelerinin cenazesi için çıktıkları yolda hayatlarını kaybettiler

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden Yaşar ve Müzeyyen Umur çifti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza dün ilçeye bağlı Çalıkahvesi mevkiinde meydana geldi. Annesi Satiye Umar'ın cenazesi için Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Selalmaz Kayı Köyüne seyir halinde olan Yaşar Umur idaresindeki 78 SU 342 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Özdemir idaresindeki 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü ile eşi Müzeyyen Umur olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Özdemir de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden Umur çifti ve anne Satiye Umur için Safranbolu Düz Mahalle Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından çiftin naaşı gözyaşları içerisinde Safranbolu Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Anne Satiye Umur'un da naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kastamonu Daday ilçesine bağlı Selalmaz Kayı köyü'ne gönderildi.