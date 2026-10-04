KAYSO'da ilk aşama başladı, 135 komite üyesi ve 55 meclis üyesi seçilecek

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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) seçimlerinin ilk aşaması olan meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerinin seçimi başladı.

KAYSO binasında sabah saatlerinde başlayan seçime mevcut başkan Mehmet Büyüksimitci tek listeyle girdi.

25 meslek komitesi için oy kullanılan seçimde, 135 komite üyesi ve 55 meclis üyesi seçilecek.

Oyunu kullanmak için alana gelen Büyüksimitci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmet etmek için seçime girdiklerini söyledi.

Sakin bir ortamda seçimlerin devam ettiğini belirten Büyüksimitci, "Sanayicilerimizin katılımının yüksek olmasını önemsiyoruz. Bu demokratik hakları ve onların temsil gücü açısından da bizim için kıymetli. Şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Sanayicilerin zor günlerden geçtiğini dile getiren Büyüksimitci, "Bu zor dönemleri atlatacağız. Bu da şikayet etmeyle değil, gayret etmeyle geçilecek bir dönem. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA