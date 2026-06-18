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Kayseri'ye "Su Verimliliği Parkı" inşa ediliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon 420 bin lira maliyetle Su Verimliliği Parkı inşa ediyor. Parkta yağmur suları depolanarak yeşil alanların sulanmasında kullanılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente 3 milyon 420 bin lira maliyetle "Su Verimliliği Parkı" inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca Alsancak Parkı'nın devamı niteliğinde inşa edilen ve toplam maliyeti 3 milyon 420 bin lira olan Su Verimliliği Parkı, kuraklıkla mücadele ve sürdürülebilir çevre yatırımları kapsamında şehre değer katması amaçlanıyor.

Toplam 900 metrekarelik yürüyüş yoluna sahip projeyle, yere düşen her damla yağmur suyunun ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Yağmur sularının depo sistemine sorunsuz ulaşmasını sağlamak adına yürüyüş yolunun zemininde, geçirimsiz tabaka, tıkanma önleyici keçe, çift sıra drenaj hattı ve kademeli filtreleme gibi teknik aşamalar uygulandı.

Depoya monte edilen yatay pompa sistemiyle toplanan yağmur suları, parkın yeşil alanlarının sulama suyu ihtiyacını tamamen geri dönüşümlü olarak karşılayacak.

Parkın konseptine uygun çevre düzenleme, kuru peyzaj ve süs bitkileri çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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