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Kayseri Ticaret Odası'nda ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları Başvuruları Başladı

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Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde 7 Mart'ta gerçekleştirilecek olan ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları için başvurular başladı. Etkinlik, Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi çerçevesinde düzenlenecek ve alanında uzman isimler eğitim ve mentorluk desteği verecek. Etkinlik ücretsiz olacak ve yaklaşık 250 Türk ve Suriyeli girişimciyi ağırlayacak.

Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde 7 Mart'ta gerçekleştirilecek "ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları" için başvurular başladı.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nden (ICMPD) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen etkinlik, ICMPD tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Kayseri Ticaret Odası'nda 7 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte; alanında uzman isimler eğitim ve mentorluk desteği verecek. Kayseri'den yaklaşık 250 Türk ve Suriyeli girişimciyi ağırlayacak etkinlik ücretsiz olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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