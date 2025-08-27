Kayseri Ticaret Odası'nda Ağustos Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı konuşmada, güvenli olmayan bir şehirde ticaret yapılamayacağını bildirdi.

Bu anlamda rakamlarla çalışan bir vali olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Olabildiğince şeffaf davranmaya çalışıyoruz. Rakamları, asayiş olaylarını hiç saklamadan aktarmak durumundayım. İlk geldiğimde en büyük dertlerden bir tanesi hırsızlıktı. Sokağa çıktığımız her yerde insanlar hırsızlıktan dert yanıyordu. Özellikle bağ evlerinden ve evlerden yapılan hırsızlıklar çok yüksek oranlardaydı. Şu an evden hırsızlık olaylarında yüzde 61'lik bir azalma var. Bu rakamlar net rakamlar. Kasten öldürme suçlarında yüzde 24 azalma var. Bu azalmayı görmek beni mutlu ediyor. Özellikle kasten yaralamalarda şehrimizde yüzde 18'lik bir azalma var. Aranan şüphelilerin yakalanmasında çok büyük bir oranda başarı sağladık."

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise küresel ekonomideki belirsizliklerin etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Küresel ticaretin son yıllarda kaotik bir dönemden geçtiğini belirten Gülsoy, "Ticaret savaşları, Rusya ve Ukrayna savaşı, enerji krizi ve jeopolitik riskler, Kızıldeniz ve Orta Doğu'daki çatışmalar derken bugün artık ticaretin normal akışından söz etmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Özellikle lojistik ve enerji maliyetlerindeki ani yükselişler, dünya ticaretinin nabzını doğrudan etkilemekte, navlun fiyatlarının birkaç gün içerisinde katlanarak artması, üretim planlamalarını ve ihracatımızı zora sokmaktadır. Böylesine belirsiz bir tabloda küresel piyasada var olmak için sadece döviz kuru, ücretler ve faiz üzerinden değil, katma değerli üretim, pazar çeşitliliği, markalaşma, tasarım ve yenilikçilik üzerinden rekabet etmeliyiz" diye konuştu.???????