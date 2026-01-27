Haberler

Kayseri, sanayi alanları master planında yer aldı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin sanayi alanları master planındaki 13 il arasında yer aldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'yi sanayide güçlü bir geleceğe taşıyacak olan sanayi alanları master planıyla ülke ekonomisine katkısının daha da artacağını belirtti.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye yüzyılında ülke sanayisi için tarihi bir adım olan bu hamlenin hayata geçmesinde büyük ve güçlü bir irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, diğer bakanlarımız, şehrimizin gururu milletvekilleri ve bürokratlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sanayi alanları master planı, 13 ilimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
500

