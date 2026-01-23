KTO'da istişare toplantısı düzenlendi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) pastırma ve sucuk ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üyelerine yönelik istişare toplantısı yapıldı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy başkanlığındaki toplantıda, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Gülsoy, düzenlenen toplantılarla sektördeki sorunları çözmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı kötü niyetli odaklar, üreticimizin etiketlerini kopyalayarak sahte ürün sürüyor. Marka taklidi yapmak, emeğe çökmektir. Başka illerden getirilen ürünlerin 'Kayseri pastırması' adıyla satılması kabul edilemez. Kayseri pastırması ve sucuğunun kalitesi asla tartışılmaz. Kimse Kayseri'nin ismini kullanarak niteliksiz ürün pazarlamaya kalkmasın. Coğrafi işaret bizim tapumuzdur. Bu imajı zedeleyen her türlü girişimin takipçisi olacağız."

Programa, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergün Türkarslan ile kentte pastırma ve sucuk alanında üretim yapan esnaflar katıldı.

Toplantı, sektör temsilcilerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmesi ile sona erdi.