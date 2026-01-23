Haberler

KTO'da istişare toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası, pastırma ve sucuk sektöründeki sorunları görüşmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, sahte ürünler ve marka taklitleri gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) pastırma ve sucuk ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üyelerine yönelik istişare toplantısı yapıldı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy başkanlığındaki toplantıda, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Gülsoy, düzenlenen toplantılarla sektördeki sorunları çözmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı kötü niyetli odaklar, üreticimizin etiketlerini kopyalayarak sahte ürün sürüyor. Marka taklidi yapmak, emeğe çökmektir. Başka illerden getirilen ürünlerin 'Kayseri pastırması' adıyla satılması kabul edilemez. Kayseri pastırması ve sucuğunun kalitesi asla tartışılmaz. Kimse Kayseri'nin ismini kullanarak niteliksiz ürün pazarlamaya kalkmasın. Coğrafi işaret bizim tapumuzdur. Bu imajı zedeleyen her türlü girişimin takipçisi olacağız."

Programa, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergün Türkarslan ile kentte pastırma ve sucuk alanında üretim yapan esnaflar katıldı.

Toplantı, sektör temsilcilerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi

Evi tahliye etti ama mahkeme masrafları kiracıya yüklendi