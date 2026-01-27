Haberler

Kayseri Mobilya Fuarı 31 Ocak'ta kapılarını açacak

Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, 31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Kayseri Mobilya Fuarı'nın sektöre yeni fırsatlar sunacağını ve 110'a yakın firmanın katılacağını açıkladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Furniture Fair (KFF) Kayseri Mobilya Fuarı'nın 31 Ocak -4 Şubat arasında düzenleneceği bildirdi.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonla sektörün önde gelen markaları ve tasarımcıları bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, fuarın mobilya sektörüne dinamizm kazandıracağını ve yeni fırsatlar oluşturacağını belirtti.

Yalçın, "Modern ve modüler mobilyadan ofis, yatak, bahçe ve lüks mobilya gruplarına uzanan geniş bir ürün yelpazesi yerli ve yabancı profesyonel alıcılarla buluşacak. 110'a yakın firmanın yer alacağı ve yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan fuarda, Kayseri'nin mobilya sektöründeki vizyonunu ve üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serme şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
