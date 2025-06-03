Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit ailesini ziyaret etti

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit ailesini ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit başpolis memuru Muzaffer Tufaner'in trafik kazasında yaralanan oğlunu ziyaret etti.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit başpolis memuru Muzaffer Tufaner'in trafik kazasında yaralanan oğlunu ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Aydın ve beraberindekiler, 2016 yılında Şırnak'ta terör saldırısı sonucu şehit olan başpolis memuru Muzaffer Tufaner'in bisiklet sürerken motosikletin çarpması sonucu yaralanan ve bir süre tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan oğlu Ahmet Tufaner'i evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında doğum gününü de kutlayan ve Ahmet'e Fenerbahçe forması hediye eden Aydın, aileyle bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekindi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık

Fred'den paylaşım geldi: Ne yazık ki...
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi! Portekiz basını duyurdu

Süper Lig devi, Trabzonspor'la yıldızlaşan Banza'yı transfer ediyor
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak

Gıda işletmeleri dikkat! O tarihten itibaren zorunlu olacak
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti

Ayrılık sonrası veda mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.