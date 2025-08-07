Kayseri'deki Çöl Gölü Kurudu, Çöl Manzaraları Ortaya Çıktı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kavurucu sıcakların etkisiyle tamamen kuruyan Çöl Gölü, otluk alan ve çatlayan topraklarla adeta çölü andırıyor.

Tarım arazilerine can suyu olan, derinliği 3 metreye, büyüklüğü 6 kilometrekareye ulaşan Erciyes'in eteklerindeki Çöl Gölü'nde kuraklık etkisini her geçen yıl daha fazla hissettiriyor.

Yağmur, Erciyes'in eriyen kar suyu ve yer altından beslenen göl, son günlerdeki kavurucu sıcakların etkisi ve bilinçsiz sulama nedeniyle tamamen kurudu.

Suların çekildiği alanlarda derin çatlaklar oluştu ve çölü andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kış aylarında Erciyes'in etkisiyle kısmen de olsa canlanan gölde yaz aylarında uzun yıllardır kuraklığın etkisi görülüyor.

Su kaynaklarının tamamen kurumasının ardından göçmen kuşlar da gölü terk etti.

"Arabistan'da, Libya'da gibisiniz"

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AA muhabirine, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin kuraklık olduğunu söyledi.

Gölün geçmişte tarım için önemli bir su kaynağı olduğuna değinen İlmek, gölde yaklaşık 50 yıldır kuraklık sıkıntısı yaşandığını belirtti.

İlmek, gölü eski haline getirmek için çalışmalar yapılsa da bir sonuca varılamadığını dile getirerek, "Yaklaşık 6 kilometrekarelik alan kurumuş vaziyette. Erciyes Dağı bizim için bir nimet. Erciyes'in karı, yer altı sularına destek sağlıyor ama 6 kilometrekarelik göl, Erciyes'in de kurtaramayacağı bir hale dönüştü. Çok büyük bir alan orası. Sanki Kayseri'de, İncesu'da değilsiniz de Arabistan'da, Libya'da gibisiniz, öyle bir algı oluşturuyor." dedi.

"Gıcık Tüneli" çözüm olabilir

Yetkililerin bölgeye Gıcık Tüneli aracılığıyla su getirme projesi olduğunu aktaran İlmek, bu büyük projenin tamamlanması halinde bölgenin kuraklıktan kurtulabileceğine dikkati çekti.

Mustafa İlmek, su kullanımında herkesin çok daha bilinçli olması gerektiğini belirterek, "Suyun en önemli ihtiyaç olduğunun vatandaşlarımıza anlatılması ve kullanırken buna dikkat etmeleri lazım. İlçemiz üzüm memleketi. Üzümün en kalitelisi İncesu'da yetişiyor. Biliyorsunuz her yıl tertip ettiğimiz Ulusal Üzüm Festivalimiz var. Kuraklıktan kaynaklı üzümlerimizde bile problem olmaya başladı. Onun için çiftçilerimiz, üzüm bağlarından daha farklı alanlara yönelmeye başladı. Karpuz ve domates gibi ürünler üretilmeye başlandı." diye konuştu.

Su israfını önlemeye çalıştıklarını vurgulayan İlmek, suyun damlasını bile israf etmemek için sulama ihtiyacı az olan endemik bitkilerle ilçeyi yeşillendirme çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.