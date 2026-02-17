Kayseri'de zabıta ekipleri fırın, pazar ve market denetimi yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi fırın, pazar ve marketlerde denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri gramaj, hijyen, ruhsat ve son kullanım tarihini kontrol etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye zabıta ekipleri, fırın, pazar ve market denetimi gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ramazanın yaklaşmasıyla denetimlerini sıklaştırdı.
Bu kapsamda ekipler, fırın ve pazarda gramaj doğruluk kontrolü, hijyen kurallarına uygunluk denetimi, iş yeri ruhsat kontrolü ve son kullanım tarihi gibi denetimler gerçekleştirdi.
Ticari işletme sahiplerini talimatlar hakkında bilgilendiren ekipler, denetimlere ilişkin kayıt tuttu.
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel