Kayseri'de Yeşilhisar Katı Atık Transfer İstasyonu Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Master Planı çerçevesinde planlanan Yeşilhisar Katı Atık Transfer İstasyonu'nun yapım çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 14 milyon 353 bin liralık yatırım maliyeti ile 15 bin metrekare alana kurulu çevreci tesisle, atıkların daha temiz şekilde bertaraf edilmesi sağlanacak.

Tesise giriş ve çıkışların güvenli hale getirildiği 3 milyon 500 bin liralık asfalt çalışmaları da tamamlandı.

Hayata geçirilen Yeşilhisar Katı Atık Transfer İstasyonu'nun toplam yatırım maliyetinin 17 milyon 853 bin 68 lira olduğu belirtildi.