Kayseri'de "Sektörel İş Birliği Toplantısı" yapıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, "Kayseri'de Sektörel İş Birliği Toplantısı"na katıldı.

Macit, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bundan 50 yıl önce bilgiye erişimin okullarda mümkün olduğunu ama bugünkü dünyada bilgiye farklı alanlardan erişilebildiğini söyledi.

Mesleki eğitim konusunda birçok ilde paydaşlarla bir araya geldiklerini ve bir politika belgesi ortaya koyduklarını anlatan Macit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu belgenin yayımlandığını anımsattı.

Tespitleri çözümlerle buluşturmanın önemli olduğunu vurgulayan Macit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize gelen taleplerden birisi aranan eleman konusu, insan kaynağı ihtiyacı. Bu ihtiyaç değişmedi, halen devam ediyor. Şunu görüyoruz, sadece Bakanlık olarak değil hep beraber paydaşlarla yola çıkarsak, beraber hareket edersek maksimum verim elde edebiliriz. Eğer bir meslek lisesinde doğru bir hami varsa doğru bir sektör buluşması varsa velilerin çocuklarını oraya gönderme oranı artıyor. Oradaki çocukların mezun olduktan sonra doğru yerde istihdam edilme oranları da artıyor. Kayseri de bizim için kritik, Türkiye için kritik. Dolayısıyla buradaki potansiyeli sizlerle nasıl artırabiliriz, bunu konuşacağız."

Strateji Bütçe Başkanlığının makine ekipmanı için önemli bütçe ayırdığını belirten Macit, şunları kaydetti:

"SEUP kapsamında 60 milyon avronun üzerinde bir bütçemiz var. Ancak bunu değerlendirirken sanayinin dinamikleriyle, sektörün ihtiyaçları ile doğru makine ekipmanlarla, doğru hamiliklerle buluşsun istiyoruz. Sektörün dinamiklerini en iyi sizler biliyorsunuz, sizlerin süreçlerde de yer almasını talep ediyoruz. Biz en iyi okulları yaparız, en iyi makine ekipmanlarla donatırız. Devletimiz güçlü, eğitim bütçede 22 yıldır birinci sırada geliyor, müthiş adımlar attık. 650 binden fazla akıllı tahtamız var, her sınıfta internetimiz, akıllı tahtamız var. Meslek liselerinde algıyı da değiştirerek hep beraber daha fazla insanı oraya yönlendirmemiz gerekiyor."

Sanayi temsilcilerinin, borsa ve oda temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de bir konuşma yaptı.

Toplantı, sektör temsilcilerinin sorularıyla basına kapalı devam etti.